Québec veut attirer les femmes et les jeunes en politique municipale dans l'Est-du-Québec

Le ministère des Affaires municipales souhaite inciter la population, particulièrement les femmes et les jeunes, à s’impliquer en politique municipale. Pour y parvenir, il organise, au cours des mois d’avril et de mai, une série de séances d’informations, notamment au Bas-Saint-Laurent.

Jusqu’à présent, 700 personnes se sont inscrites aux séances d’informations du ministère qui ont pour but de démystifier le rôle des élus municipaux. La ministre Andrée Laforest affirme qu’on y aborde, notamment, le temps nécessaire pour s’impliquer en tant qu’élu, les responsabilités d’un maire ou d’un conseiller ainsi que les avantages d’évoluer au sein d’un conseil municipal.

Parfois les gens pensent que c’est 7 jours sur 7 et que les gens n’ont pas le temps de faire autre chose. On explique dans nos séances d’informations en quoi ça consiste vraiment. Une citation de :Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Avec ces séances, le Ministère souhaite surtout diversifier les conseils municipaux en incitant les jeunes et les femmes à déposer leur candidature.

Au Bas-Saint-Laurent, par exemple, un maire typique est un homme et il a autour de 59 ans, un conseiller municipal en a environ 56.

Selon les données compilées par le Ministère aux dernières élections, 85 % des personnes qui ont remporté la mairie des municipalités du Bas-St-Laurent sont des hommes. De plus, au sein des conseils municipaux, seulement 35 % des sièges sont occupés par des femmes dans l'Est-du-Québec.

Les élus veulent du changement

Le candidat à la mairie de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert, est âgé de 28 ans. Il estime que les jeunes ne s’intéressent pas suffisamment à la politique municipale. Il y a une trop grande distance entre le politique et les jeunes , estime-t-il. Les enjeux qui touchent directement les jeunes sont plus concrets et sur le terrain. J'ai l'impression que la politique municipale, elle est un peu abstraite en ce moment.

À 28 ans, Philippe Guilbert est candidat à la mairie de Trois-Pistoles. Photo : Messenger

C’est également l’avis de la conseillère municipale de Matane, Annie Veillette. Elle y voit même un véritable enjeu pour la démocratie. Selon elle, un conseil doit représenter la population et elle juge préoccupant que certains groupes y soient sous représentés.

De plus, elle soutient que les jeunes devraient s’intéresser davantage à la politique de leur ville notamment parce que de nombreuses décisions qui sont prises par les conseils municipaux auront des impacts pendant plusieurs années. Dans le même ordre d’idée, elle croit que les jeunes candidats seraient les mieux placés pour saisir les répercussions des décisions politiques sur l'avenir de leur communauté.

La conseillère Annie Veillette a annoncé sa candidature pour le poste de mairesse à Matane aux élections municipales de 2021. Photo : Gracieuseté: Annie Veillette

Du côté de Port-Cartier sur la Côte-Nord, la conseillère Patricia Couette croit que la sous-représentation des femmes s’explique en partie par la conciliation travail-famille, qui demeure un frein à l’engagement politique. La femme a quand même son rôle de famille à faire à la maison avec les enfants et une jeune femme a aussi le rôle de maman qui vient à la maison. Donc, c'est sûr que c'est difficile à concilier.

Pourtant, les portes des hôtels de ville sont grandes ouvertes à plusieurs d'entre elles qui tentent de faire le saut, soutient la conseillère de Percé, Allyson Cahill-Vibert.

Je n’ai jamais eu de réticence concernant le fait que je sois une femme. Je n’ai jamais été vue différemment, à moins de ne pas l’avoir perçu. Pour ma part, ça a très très bien été. J'ai même été élue dans mon district quand il y avait deux hommes contre moi. J’ai été élue à 88 %.

La conseillère municipale de Percé, Allyson Cahill-Vibert Photo : Messenger

Les prochaines élections municipales sont prévues pour le 7 novembre prochain.

D'après le reportage de Lambert Gagné-Coulombe