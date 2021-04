Il est temps d'élargir l'administration du vaccin AstraZeneca, selon des experts

La tranche des 55 à 59 ans qui a été vaccinée avec AstraZeneca a très bien répondu , analyse la Dre Marie-France Raynault, spécialisée en médecine sociale. Maintenant, ceux qui restent sont des gens plus hésitants, qui sont un peu plus longs à convaincre.

L’engouement pour le vaccin d’AstraZeneca était fort au moment où le gouvernement l’a proposé sans rendez-vous. Depuis, l’adhésion semble s’essouffler, et certains craignent que les doses prennent la poussière dans les entrepôts.

On a beaucoup d'AstraZeneca, et on est limité, pour le donner, aux 55 ans et plus.

Une citation de :Dre Marie-France Raynault, spécialiste en médecine sociale