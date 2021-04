L'annulation des chirurgies à Rouyn-Noranda à l'ordre du jour du conseil de ville

À compter de demain, toutes les chirurgies non urgentes seront annulées à l'hôpital de Rouyn-Noranda pour une période d’au moins un mois.

Le manque de main-d’œuvre dans le secteur de la santé est la raison invoquée par les responsables du CISSS AT pour justifier la décision.

Une situation qui inquiète la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire qui parle d'un système de santé fragile en région.

Elle affirme que les élues prennent au sérieux la problématique du manque de main-d’œuvre.

On a des discussions régulières avec la direction du CISSS AT. C'est des discussions que nous avons autant avec la conférence des préfets que dans la MRC. C'est sûr que pour l'attraction de la main-d’œuvre et la pénurie d'infirmières, c'est en se mettant tous ensemble qu'on va pouvoir aider aux solutions , affirme la mairesse.

À la question de savoir si les élus comptent interpeller le gouvernement, la mairesse indique que la nouvelle est récente. On pouvait penser qu'il va y avoir certains délestages de service et c'est sûr que ce n'est pas ce qui est souhaité chez nous.

Le sujet sera d'ailleurs abordé par le conseil de ville lundi soir.

Le département d’obstétrique à l'hôpital de Ville-Marie fermera également ses portes à compter du 29 avril pour une durée d’au moins quatre semaines.