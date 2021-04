Anik St-Pierre poursuit sa route à The Voice en France

Anik St-Pierre est très émue d’avoir été encore une fois sauvée par sa coach Ame Bent dans l’étape des K.O. à The Voice en France.

Elle a interprétée Tout de Lara Fabian, une chanteuse qui est un modèle pour elle et qu’elle a eu le plaisir de rencontrer alors qu’elle avait 18 ans. La puissante voix de la Shawiniganaise a charmé encore une fois les juges.

Le témoignage d’Amel Bent face à son choix de la sauver l’a particulièrement touchée. Elle a dit qu'étant donné que le métier de chanteuse est un métier vraiment ingrat pour les femmes, surtout passé la vingtaine. [...] Elle a souligné ma persévérance , raconte avec émotion Mme St-Pierre.

Elle a salué le courage d’Anik St-Pierre de se lancer dans une aventure comme The Voice à 48 ans.

Je me suis dit : "Il faut que je fasse confiance à la vie. Ça se peut que j'aille reçu un don du ciel et que je puisse pas faire entendre ma voix." Je me disais, un jour, il va se passer quelque chose, souligne la chanteuse. Aujourd'hui, ce que je vis, c'est comme la réalisation de quelque chose pour lequel je travaillais depuis tellement longtemps.

Anik-St-Pierre a vécu un grand moment d'émotion, puisque cela s'est joué entre elle et son amie Sonia. On s'est serré la main, mais alors là tellement fort.

La chanteuse de Shawinigan poursuivra donc son aventure à The Voice en France pour les cross battles où elle interprétera une chanson en anglais. C'est le public qui votera pour leurs préférés.

Ça va brasser un peu plus , soutient la chanteuse qui ne peut dévoilé quelle chanson elle a choisi.

Déjà, l'aventure a changé sa vie. Elle développe avec la visibilité de cette émission diffusée sur TF1 un fan club international.