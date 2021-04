Doug Ford veut suspendre les travaux de la Chambre, selon le NPD

Le gouvernement Ford a signalé au NPD qu’il entendait suspendre les travaux de l’Assemblée législative mercredi au plus tard , peut-on lire dans un communiqué de presse publié dimanche par le Nouveau Parti démocratique.

Le gouvernement n'avait pas répondu aux questions de Radio-Canada au moment de publier ces lignes.

Nous sommes prêts à discuter des modalités de poursuivre les travaux de l’Assemblée législative avec un minimum de personnel et de député·es, et en mettant en place les protocoles de santé publique les plus stricts qui soient. Mais nous ne sommes pas prêts à aider Doug Ford à rentrer chez lui après avoir mis en place un état policier – pendant qu’il laisse la pandémie proliférer et que les hôpitaux croulent sous l’afflux de malades , a déclaré la cheffe du NPD, Andrea Horwath, dans le communiqué.

Mme Horwath fait référence aux pouvoirs donnés aux policiers cette semaine en lien avec les nouvelles règles sanitaires dans la province.

Il y a 741 personnes aux soins intensifs dans la province, dimanche.

