Neuf nouveaux cas de COVID-19 dans la région d’Edmundston

Neuf nouveaux cas sur 10 ont été dépistés dans la région d’Edmundston, désignée comme la zone 4, où on retrouve les trois quarts des cas actifs identifiés dans la province – 116 sur 153.

Il y a toujours 20 Néo-Brunswickois combattant la COVID-19 qui sont hospitalisés, dont 12 aux soins intensifs. Aucune nouvelle hospitalisation n’a été signalée par les autorités médicales depuis vendredi.

Trois des neuf nouveaux cas signalés dimanche dans la région d’Edmundston font l’objet d’une enquête pour en déterminer l’origine. Les six autres sont en lien avec des cas déjà dépistés.

On signale aussi un nouveau cas lié à un voyage dans la région de Saint-Jean.

Le gouvernement provincial affirme que 927 tests de dépistage ont été effectués au Nouveau-Brunswick dans la journée de samedi.

Au cours de la fin de semaine, le rétablissement de 9 Néo-Brunswickois qui avaient contracté la COVID-19 a été confirmé, mais 21 nouvelles infections par le coronavirus ont été identifiées entretemps. Le nombre de cas actifs connus des responsables de santé publique du Nouveau-Brunswick a donc augmenté, passant de 140 à 153.

COVID-19 dans des écoles de la zone 4

Le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick confirme dimanche qu’une infection au coronavirus a été dépistée parmi la communauté scolaire de l’École Saint-Jacques, à Edmundston.

On avertit de plus d’une exposition possible à un cas de COVID-19 à la Cité des jeunes A.-M. Sormany, à Edmundston, le lundi 12 avril.

Le gouvernement demande aux élèves et au personnel de la Cité des jeunes de surveiller l’apparition de symptômes.

Plus de détails à venir