Les débuts des Titans d’Ottawa repoussés à 2022

La nouvelle équipe de baseball professionnel à Ottawa ne verra pas le jour comme prévu en 2021. L’incertitude quant à l’ouverture de la frontière entre le Canada et les États-Unis force le report de la saison inaugurale des Titans.

La Ligue Frontier a annoncé, samedi soir, que le club ottavien, ainsi que les Aigles de Trois-Rivières, ne participeront pas aux activités du circuit cet été. Une Équipe Québec, dirigée par le gérant des Capitales de Québec, sera formée et basée aux États-Unis.

Elle sera composée des joueurs canadiens des Titans, des Aigles, ainsi que des joueurs sous contrat avec les Capitales.

Ce n’était pas une décision facile, mais nous croyons que c’est la bonne , a indiqué dans un communiqué Regan Katz, le vice-président des Titans. [Nous] allons immédiatement consacrer nos efforts pour traverser la pandémie et se préparer pour la saison 2022.

Les joueurs sous contrat avec les Titans qui ne sont pas Canadiens seront disponibles pour les 13 équipes américaines lors d’un repêchage spécial le 22 avril.

Ceux qui avaient acheté des abonnements de saison pour la première saison des Titans recevront de l’information supplémentaire au sujet de leurs billets dans les prochaines semaines.

Le retour du baseball professionnel à Ottawa avait été annoncé en septembre 2020, grâce à une association entre Sam Katz, un homme d’affaires de Winnipeg et président des Goldeyes, et l’Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG).