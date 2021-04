Deux cas supplémentaires de COVID-19 sur la Côte-Nord

Deux cas de COVID-19 s’ajoutent au bilan de la Côte-Nord, dimanche, un dans la MRC de Caniapiscau et l’autre dans la MRC de Sept-Rivières.

Un total de 426 Nord-Côtiers ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord précise que les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), qui ne recense pas le même nombre de cas, seront revues à la hausse prochainement.

Répartition des cas par MRC: Golfe-du-Saint-Laurent (Basse-Côte-Nord) : 7

Caniapiscau : 10 (+1)

Haute-Côte-Nord : 49

Manicouagan : 143

Minganie : 20

Sept-Rivières : 197 (+1)

Selon l’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec , 33 de ces cas sont attribuables aux variants du virus responsable de la COVID-19, soit trois de plus que samedi.

Vendredi, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux enregistrait également 10 cas actifs attribués à des résidents d'une autre région et deux hospitalisations étaient toujours en cours sur la Côte-Nord. Huit éclosions étaient surveillées par les autorités sanitaires. Ces données ne sont toutefois pas mises à jour pas le CISSS la fin de semaine.

À l’échelle de la province, Québec fait état dimanche de 1344 nouveaux cas de COVID-19 et de 9 décès supplémentaires des suites de la maladie.

Mesures rehaussées

Une bulle-classe est en isolement à l'école Maisonneuve à Sept-Îles. Le centre de services scolaire du Fer indique qu'une personne a reçu un résultat positif de la COVID-19 et qu'une enquête épidémiologique en cours. Les cours seront offerts en ligne aux élèves du groupe retiré.

De plus, devant l’augmentation des cas dans la région, plusieurs communautés autochtones, dont celles de Matimekush-Lac John, Kawawachikamach, Uashat mak Mani-utenam et Pessamit ont décidé d’intensifier leurs consignes sanitaires dans le but de protéger leur population.

Vaccination

Dans les dernières 24 heures, 536 personnes ont été vaccinées sur la Côte-Nord. Le nombre de doses administrées dans la région depuis le début de la campagne de vaccination grimpe ainsi à 37 033.