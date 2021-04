Nouvelles restrictions : qu’est-ce qu'on peut faire et ne pas faire en Ontario?

L'ordre de rester à la maison, imposé dans un premier temps le 8 avril pour quatre semaines, est prolongé jusqu'au 20 mai.

Selon le gouvernement provincial, les nouvelles restrictions visent à freiner le nombre croissant de cas de COVID-19 alors que la troisième vague de la pandémie se poursuit. Mais après de vives critiques, Doug Ford a reculé sur plusieurs points samedi.

Il a notamment précisé le champ d'action des policiers pour faire respecter les nouveaux règlements. Ainsi, en vertu de l’ordre de rester à la maison, les policiers pourront interpeller les gens seulement s’ils ont des raisons de croire qu’ils participent à un événement public organisé ou à un rassemblement social.

Une amende de 750 $ peut être imposée à une personne qui ne respecte pas les règles.

Puis-je prendre une marche?

Oui. La règle officielle se lit comme suit : Un équipement récréatif extérieur qui est un parc ou une aire de loisirs peut être ouvert aux fins de permettre aux personnes de marcher dans le parc ou l'aire de loisirs .

Puis-je aller me promener avec un ami?

Cette question est plus délicate.

Selon la règle officielle, toute personne qui utilise les parcs extérieurs et les aires de loisirs, les aires pour chiens sans laisse ou les bancs dans les parcs et les aires de loisirs doit maintenir une distance physique d'au moins deux mètres de toute autre personne [...], sauf s’il s’agit d’une personne qui fait partie du même ménage, d’un membre d'un autre ménage qui vit seul ou d’un soignant pour un membre de l’un ou l’autre ménage .

Puis-je me réunir avec des personnes extérieures à mon foyer?

Non, sauf si vous vivez seul, et alors vous ne pouvez vous réunir qu'avec un seul autre ménage. Un communiqué de presse publié vendredi interdit tous les rassemblements sociaux en plein air et les événements publics organisés, à l'exception de [ceux comprenant uniquement les] membres du même ménage, une autre personne de l'extérieur de ce ménage qui vit seule ou un soignant pour un membre de l’un ou l’autre ménage .

Puis-je emmener mon chien dans un parc à chiens?

Oui, mais vous devez maintenir une distance de deux mètres avec toute personne qui n'est pas un membre de votre ménage ou un soignant d'un membre de votre ménage.

Mes enfants peuvent-ils jouer dans une aire de jeux?

Initialement, le gouvernement avait fermé toutes les aires de jeux extérieures et les structures de jeu, mais dans un tweet samedi après-midi, le premier ministre Doug Ford a déclaré que le gouvernement annulerait les restrictions sur les terrains de jeux pour permettre leur utilisation.

Le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses et membre du groupe de travail provincial sur la vaccination, a salué cette décision.

Isaac Bogoch, infectiologue de l'Hôpital général de Toronto. Photo : Radio-Canada / Frédéric Lacelle

C'est bon pour la santé physique. C'est bon pour la santé mentale, surtout avec toutes les autres choses horribles qui se passent au milieu de la troisième vague. Être à l'extérieur est probablement l'une des meilleures choses que vous puissiez faire. Une citation de :Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital général de Toronto

Il est assez clair que l'extérieur est probablement l'endroit le plus sûr où vous pourriez être au durant cette pandémie , avance le médecin. Nous savons que le risque de transmission à l'extérieur n'est pas de 0 %, mais il s'en rapproche. C'est vraiment un très faible risque.

Puis-je jouer au golf sur un terrain de golf?

Non.

Puis-je jouer au tennis et au basketball?

Non. Et vous ne pouvez pas non plus utiliser les équipements tels que ceux pour le tennis de table et les terrains de pickleball.

Puis-je jouer sur un terrain de baseball ou de soccer?

Non. Les terrains sont fermés, même chose pour les autres terrains à usage multiple.

Puis-je profiter d'un parc de planche à roulettes?

Non. Et vous ne pouvez pas non plus jouer au disque-golf dans un tel endroit.

Puis-je avoir un pique-nique à une table de pique-nique?

Non. Une table de pique-nique est considérée comme un équipement extérieur.

Puis-je magasiner librement?

Dans tous les établissements de vente au détail où les achats en magasin sont autorisés, les limites de capacité sont désormais de 25 %. Cela comprend les supermarchés, les épiceries, les dépanneurs, les marchés fermiers intérieurs, d'autres magasins qui vendent principalement des aliments et des produits de pharmacie.

Toutes les autres mesures de santé publique et de sécurité au travail pour le commerce de détail non essentiel continuent de s'appliquer.

Puis-je me rendre au centre commercial?

Les centres commerciaux ne sont ouverts que pour accéder aux commerces essentiels comme les épiceries ou les pharmacies, ou encore pour accéder à des services comme un cabinet de dentiste, par exemple, ou un service gouvernemental.

Ils peuvent toutefois avoir un emplacement désigné pour le ramassage d'achats faits dans les commerces non essentiels.

Les heures d'ouverture sont entre 7 h et 20 h pour accéder aux magasins ou aux services et 6 h et 21 h pour la cueillette à l’auto.

Puis-je acheter de l'alcool en personne?

Oui. Les magasins qui vendent des boissons alcoolisées, y compris de la bière, du vin et des spiritueux, peuvent ouvrir pour les achats en personne, mais à une capacité maximale de 25 %, et seulement entre 7 h et 20 h. La livraison est autorisée entre 6 h et 21 h.

Puis-je acheter du cannabis en personne?

Non. Les magasins de cannabis ne sont ouverts que pour la cueillette sur le trottoir, et sur rendez-vous, entre 9 h et 20 h. Il peuvent faire des livraisons jusqu'à 21 h.

Combien peuvent se rassembler lors des offices religieux, des mariages et des funérailles?

À compter de 00 h 01 lundi, un maximum de 10 personnes seront autorisées à se rassembler lors des services religieux, des mariages et des funérailles, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.

Qu'en est-il des gens qui veulent se rendre en Ontario?

Le gouvernement Ford a annoncé qu'il y aurait des points de contrôle aux frontières provinciales avec le Québec et le Manitoba dès lundi. Les déplacements essentiels seront autorisés.

La Police provinciale de l'Ontario (PPO) a apporté des précisions : Ceux qui ne voyagent pas pour des raisons essentielles se verront refuser l'entrée. Il existe des exceptions pour le travail, les soins médicaux, le transport de marchandises et l'exercice des droits issus de traités pour les Autochtones , a déclaré son porte-parole Bill Dickson à Radio-Canada.

L'Ontario imposera dès lundi des contrôles stricts aux frontières interprovinciales. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Il a toutefois ajouté que la PPOPolice provinciale de l'Ontario continue de travailler sur la logistique et les détails de l'application de la nouvelle règle.

En vertu d'un règlement daté du vendredi 16 avril, le gouvernement de l'Ontario a fourni une liste de raisons  (Nouvelle fenêtre) indiquant quand une personne peut entrer en Ontario à partir du Manitoba ou du Québec.

Le gouvernement n'a pas encore répondu à une demande de CBC News pour savoir si les gens peuvent quitter l'Ontario et s'ils devront faire face à des restrictions lorsqu'ils essaieront de le faire.

Avec des informations de CBC News