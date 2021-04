COVID-19 : au tour de Pessamit d'imposer de nouvelles mesures sanitaires

Après les communautés de Matimekush-Lac John, de Kawawachikamach et de Uashat mak Mani-utenam , c'est au tour du Conseil des Innus de Pessamit d'imposer de nouvelles mesures sanitaires pour endiguer la propagation de COVID-19.

Dès dimanche, plusieurs nouvelles règles sont en vigueur jusqu'au 23 avril, inclusivement.

L'accès à la communauté pour les membres et non membres autochtones provenant d'une zone au palier d'alerte jaune, orange ou rouge ne sera pas permise au cours de cette période.

Les journées permises pour les sorties seront mardi, jeudi et samedi, entre 5h00 et 21h30. Le contrôle des entrées et des sorties sera donc maintenu.

Les sorties seront limitées à la zone géographique située entre Baie-Comeau et Forestville, ainsi que sur le Nitassinan pour la pratique d'activités traditionnelles.

Pour les rendez-vous médicaux à l'extérieur de la région, une attestation médicale auprès d'une infirmière est demandée.

Les travailleurs et étudiants seront autorisés à quitter la communauté, à condition d'avoir en main une attestation leur permettant de le faire.