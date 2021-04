170 nouveaux cas de COVID-19 et un décès de plus au Manitoba

La victime est un septuagénaire de la région sanitaire de Prairie Mountain.

Dimanche, le taux de positivité sur 5 jours s’établissait à 5,6 % à l’échelle provinciale, et à 5,5 %, pour Winnipeg.

Faits saillants : 1688 cas actifs*

33 512 personnes guéries à ce jour

132 personnes hospitalisées, parmi lesquelles 61 personnes sont encore contagieuses

33 patients aux soins intensifs, dont 16 sont encore contagieux

959 décès attribuables à la COVID-19

36 159 cas ont été confirmés dans la province depuis le début de la pandémie

* Ce nombre est surévalué par la province en raison de retards dans le traçage des contacts. La province estime qu'une personne est guérie 10 jours après avoir contracté la COVID-19.

Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 96

Prairie Mountain : 18

Santé Sud : 13

Entre-les-Lacs et de l’Est : 7

Nord : 36

La Nation crie de Fisher River annonce qu’un cas de variant préoccupant du coronavirus a été recensé dans sa communauté. Il s’agit du variant B.1.1.7, identifié pour la première fois au Royaume-Uni.

Samedi, la province a recensé 183 nouveaux cas de COVID-19, soit la plus grosse augmentation du nombre de cas quotidienne depuis le 24 janvier.

Les Manitobains de 56 ans et plus sont désormais admissibles à la vaccination dans la province, ainsi que les membres de Premières Nations âgés de 36 ans et plus.