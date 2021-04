La bibliothèque de Chicoutimi accueillera une résidence de création

Tout artiste de la relève intéressé à y participer doit soumettre son dossier de candidature d'ici au 23 mai.

Il doit proposer un projet d'oeuvre qui pourrait se retrouver en exposition dans le hall d'entrée de cet édifice public.

La résidence sera d'une durée de six semaines. L'artiste retenu devra non seulement créer son oeuvre, mais aussi se joindre à des activités d'animation comme des ateliers, des conférences et des rencontres avec des groupes scolaires.

Cette année, les organisateurs de la résidence aimeraient idéalement recruter un participant autochtone évoluant dans le domaine des arts visuels, dans celui de la création numérique ou encore dans celui des métiers d'art.