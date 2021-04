Élection de trois nouveaux conseillers à Gesgapegiag

Bernard Senior Jerome, Daniel Condo et Aaron Condo ont été élus conseillers lors des élections partielles qui se sont tenues samedi, au centre Galgoasiet de Gesgapegiag.

Treize candidats étaient en lice afin de pourvoir les trois sièges laissés vacants, à la suite des démissions des conseillers Douglas Martin, Mitchell (Syvret) Caplin et Gary Luc Martin, survenues au cours des derniers mois.

Le conseil de bande de Gesgapegiag compte huit conseillers et un chef.

Résultat du vote Élu : Bernard Sr. (Pn’nal) Jerome, 98 votes

Élu : Daniel (Danny) Condo, 91 votes

Élu : Aaron Condo, 90 votes

Tracy Condo, 74 votes

Angelique (Angie) Condo, 69 votes

Jason Jerome, 49 votes

Charles (Charlie) Caplin, 47 votes

Shawn Martin, 44 votes

Elias Jerome, 27 votes

Allister Jr. Martin, 21 votes

Christopher Braisier, 21 votes

John (Indian John) Gedeon, 13 votes

Suzanne (Sue) Gedeon , 0 vote (s’est désistée avant la tenue du scrutin) *Chaque électeur pouvait voter pour trois candidats.

Quelque 300 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote pour un taux de participation d'environ 54 %. Seulement 22 électeurs hors réserve ont rempli leur bulletin de vote.

Le scrutin s'est déroulé au centre Galgosiet (archives). Photo : Radio-Canada / Boris Firquet

Une élection en mode COVID-19

Le directeur des élections, Michel Poirier, explique que plusieurs mesures avaient été mises en place durant le scrutin en raison du contexte pandémique.

Tout le monde avait un questionnaire au sujet de la COVID-19, à remplir à l’entrée, et on vérifiait la température de chaque personne , explique M. Poirier. Les gens ne touchaient à rien sauf à leur bulletin de vote et à un crayon qui ne servait qu’une seule fois.

Les prochaines élections générales du conseil de bande de Gesgapegiag auront lieu en 2023.