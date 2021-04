La Sask. en tête de la vaccination alors que le Manitoba revoit sa liste de priorités

La vitesse à laquelle les variants préoccupants se propagent au Canada rend plus urgente la nécessité de faire vacciner les gens. Dans la course à la vaccination, la Saskatchewan accélère la cadence alors que le Manitoba envisage de modifier ses priorités de vaccination.

La campagne de vaccination en Saskatchewan semble être un succès. Vous pouvez prendre un rendez-vous pour vous faire vacciner contre la COVID-19, vous rendre dans un centre de vaccination sans rendez-vous ou obtenir le vaccin à la clinique au volant, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Ces options rendent le vaccin plus accessible, selon l’épidémiologiste et professeur à l'Université de la Saskatchewan, Nazeem Muhajarine, qui a également fait partie d'un comité consultatif sur le programme de vaccination de la province.

Selon M. Muhajarine, la campagne de vaccination contre la COVID-19 en Saskatchewan a été un succès jusqu'à présent.

Le principe est le suivant : vacciner le plus de personnes possibles et rapidement, dans toute la province , déclare-t-il.

En Saskatchewan, votre admissibilité à un vaccin pourrait dépendre de l'endroit où vous vous faites vacciner.

Par exemple, les personnes âgées de 48 ans et plus pouvaient prendre rendez-vous le vendredi, mais le centre de vaccination à Regina n'était ouvert qu'aux résidents âgés de 46 à 54 ans, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de doses le soir même. L'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) a déclaré que sa fermeture était temporaire.

L’épidémiologiste connaît quelqu'un qui s'est fait vacciner à vélo dans l'un des centres de vaccination au volant de la province.

La personne a demandé : je suis à vélo, je pédale, est-ce que je peux me faire vacciner ? Et oui, elle s'est fait vacciner , dit-il.

Au 16 avril, le Manitoba se classait au neuvième rang des provinces canadiennes pour l'administration du vaccin par habitant, avec 23 038 doses dans les bras de chaque 100 000 citoyens. La Saskatchewan se classait au premier rang en administrant 27 471 doses pour chaque 100 000 de ses résidents.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, reçoit une dose du vaccin Pfizer-BioNTech lors d'une clinique de vaccination à la Place Evraz à Regina le 15 avril. Vendredi, la Saskatchewan se classait au premier rang des provinces canadiennes pour l'administration de vaccins par habitant. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Néanmoins, M. Muhajarine déclare que l'approvisionnement en vaccins constitue un défi.

Je pense que cela a vraiment limité le rythme auquel les vaccins ont été administrés aux gens.

Il estime qu'il est nécessaire d'élargir l'admissibilité de la Saskatchewan afin d'inclure un plus grand nombre de travailleurs essentiels et de cibler les zones à risque où les gens pourraient être plus exposés à la COVID-19.

Le Manitoba revoit ses listes

Depuis samedi, au Manitoba, les personnes âgées de 56 ans et plus et les membres des Premières Nations âgés de 36 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner dans un centre de vaccination ou une clinique mobile. Les personnes qui répondent aux critères du vaccin AstraZeneca-Oxford peuvent l'obtenir auprès de leur médecin ou de leur pharmacie.

Le Manitoba a également accordé la priorité à certains groupes, notamment les travailleurs de la santé, les personnes souffrant de certaines maladies et celles vivant dans des foyers de soins.

Cependant, des changements seront apportés au plan de déploiement de la province, car le Manitoba entre dans une troisième vague et les variants préoccupants deviennent plus menaçants.

Le groupe de travail sur les vaccins de la province a déclaré plus tôt cette semaine qu'il était prévu de réduire le nombre de cliniques mobiles dans les régions rurales et éloignées du Manitoba et de distribuer davantage de vaccins dans des endroits comme Winnipeg, où le virus se propage plus rapidement.

Le Manitoba a également annoncé qu'il ouvrait l'admissibilité à la vaccination aux policiers et aux pompiers, ainsi qu'à tous les adultes vivant et travaillant dans des emplois de première ligne dans certaines zones géographiques jugées à haut risque de transmission de la COVID-19.

De plus amples détails sur les emplois et les zones qui seront couverts sont attendus mercredi.

Il est certain que ce que nous avons vu en matière de transmission de la maladie sera l'un des facteurs déterminants, mais je m'attends à ce que d'autres facteurs soient également examinés , a déclaré vendredi la chef du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, Joss Reimer.

Vacciner la population à risque, selon Brian Conway

Le directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver, Dr Brian Conway, a mentionné que le programme initial de vaccination en Colombie-Britannique était largement basé sur l'âge et visait à protéger les personnes les plus à risque d'hospitalisation et de décès. Mais il y a eu un mouvement pour cibler certains points chauds comme à Whistler.

Des habitants de Whistler, en Colombie-Britannique, font la queue devant le centre des congrès lundi matin, alors que tous les adultes sont devenus admissibles à la vaccination contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Le vaccin a été pris sur les réserves disponibles et attribué pour faire face à des éclosions qui auraient été difficiles à contrôler si nous n'avions pas vacciné la population , a déclaré M. Conway.

Il faut continuer à vacciner des personnes qui présentent un risque plus élevé d'hospitalisation et de décès, mais la stratégie doit également inclure le contrôle de la transmission, selon lui.

L'évolution de la pandémie est maintenant plus compliquée qu'avant et cela rend la situation difficile à mettre en œuvre au quotidien en matière de mesures de santé publique et de déploiement de vaccins.

Le plus gros problème de distribution du vaccin au Canada est qu'il n'y en a pas assez, a-t-il ajouté.

Nous devons plaider très fermement pour l'identification des sources de vaccins qui pourraient être disponibles immédiatement afin que nous puissions commencer à utiliser le vaccin plus efficacement comme outil pour réduire la transmission.

M. Conway a déclaré que les gens devraient également chercher des moyens de réduire leurs interactions avec les autres au quotidien.

Les variants ont énormément changé la troisième vague. Nous adoptions au quotidien des comportements qui étaient bons à l'intérieur ou à l'extérieur, ces comportements étaient sûrs et n'entraînaient pas de transmissions virales. S'il existe un virus deux ou trois fois plus contagieux, ces comportements deviennent moins sûrs.

Avec les informations de Bartley Kives