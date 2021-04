Commémorations en Nouvelle-Écosse, un an après la fusillade meurtrière de 2020

La Nouvelle-Écosse rend hommage dimanche aux 22 victimes de la plus importante tuerie de l’histoire moderne du pays, un an après la fusillade qui a commencé à Portapique le 18 avril 2020.

Une course commémorative, une cérémonie spéciale et une minute de silence seront tenues, en plus de marches et d'activités de financement dans la région de Truro.

La course commémorative pour amasser des fonds est organisée par la Nova Scotia Remembers Legacy Society.

Elle a débuté dimanche vers 7 h, sur une route de Portapique. Une trentaine de personnes ont couru un marathon à la mémoire des victimes. L’argent amassé sera dédié à un monument commémoratif permanent.

Des coureurs sur une rue de Portapique, où la tragédie a débuté il y a un an. Photo : CBC / Kayla Hounsell

Le groupe de bénévoles Nova Scotia Remembers Legacy Society a été formé l’an dernier, à la suite des événements tragiques.

Un service commémoratif organisé par le groupe pour les familles des victimes et certains invités spéciaux est aussi prévu dimanche vers 15 h à l’église de Truro First United Church.

Fermé au public, l’événement sera retransmis en direct sur les médias locaux et en webdiffusion sur Facebook.

En plus de prestations musicales, une minute de silence précédera le service et des enseignants et des politiciens prendront ensuite la parole.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Iain Rankin, sera présent et le premier ministre du Canada Justin Trudeau diffusera à distance un message lors du service commémoratif.

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau. Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

Dans un communiqué de presse dimanche matin, Justin Trudeau a d’ailleurs invité les Canadiens à se souvenir des événements marquants du 18 et 19 avril 2020.

À tous les Néo–Écossais : ni personne, ni aucune communauté ne devrait jamais avoir à subir une violence et un deuil aussi insensés , a-t-il dit. Vous êtes véritablement ''Nova Scotia Strong'' Notre soutien à votre égard, à l'image de votre résilience, est inébranlable.

En Nouvelle-Écosse, les drapeaux de la législature provinciale à Halifax ont été mis en berne à l’aube dimanche et le resteront jusqu’au coucher du soleil lundi.

Un message de la GRC

Lundi à 14 h, la GRC en Nouvelle-Écosse va observer à son tour une minute de silence en guise de recueillement.

La gendarme Heidi Stevenson était une des 22 victimes du tireur.

Une roche peinte à la mémoire de la gendarme Heidi Stevenson. Photo : CBC / Kayla Hounsell

Nous avons tous été touchés d’une manière ou d’une autre et lorsque vous avez un lien personnel avec les victimes, comme c’est le cas pour beaucoup de nos employés, les incidents suscitent de multiples émotions , a affirmé la commissaire adjointe et commandante de la GRC en Nouvelle-Écosse, Lee Bergerman.

Une centaine d’employés de la GRC GRC ont participé aux opérations lors du week-end meurtrier de 2020. Des centaines d’autres ont ensuite travaillé sur l'enquête.

Alors que l’incompréhension règne toujours chez les proches des victimes qui étaient issus de cinq communautés de la province, la GRCGendarmerie royale du Canada de la Nouvelle-Écosse souhaite que la commission d’enquête en cours fournira un portrait complet de e qui s'est produit.

Nous comprenons que les gens ont des questions et qu’ils veulent en savoir le plus possible au sujet des incidents. Les accusations à la suite de l’enquête ont été portées à l'attention des tribunaux et nous participons pleinement à la Commission des pertes massives , a ajouté Lee Bergerman.

Le rapport final de l’enquête publique est prévu pour novembre 2022.