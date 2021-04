Grands Frères Grandes Sœurs de Rouyn-Noranda cherche des bénévoles

L'organisme de mentorat a pour mission de jumeler des jeunes de 6 à 18 ans à des adultes pour faire des activités en fonction de leurs intérêts communs.

Les deux dernières années, en moyenne 20 à 30 jumelages traditionnels ou en milieu scolaire sont réalisés.

Toutefois, le nombre de jumelages a baissé de près de la moitié en raison de la pandémie.

La directrice Milaine Guay croit que l'organisme doit se faire connaître davantage auprès de la population, notamment des jeunes adultes.

On est à retravailler notre façon de recruter nos jeunes, nos bénévoles, on est à essayer de faire un peu plus parler pour que les gens sachent qu'one existe encore [...] et qu'on œuvre toujours malgré la situation sanitaire.

Une citation de :Milaine Guay