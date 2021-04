Richard Lemieux manque toujours à l'appel après une deuxième journée de recherches

Malgré la battue organisée samedi avec une vingtaine bénévoles et les recherches faites dimanche dans divers cours d'eau du secteur, Richard Lemieux manque toujours à l'appel.

Pour cette deuxième journée de recherches, la Sureté du Québec a concentré son travail sur les principaux cours d'eau environnants. Toutefois, les plongeurs mis à contribution sont tous revenus bredouilles.

Il y avait des plongeurs de la Sureté du Québec qui ont vérifié des bassins d'eau aux alentours du lieu où Monsieur Lemieux a été vu pour la dernière fois. Ils ont également passé une partie de la rivière Saint-François au sonore. Il y a eu des marcheurs toute la journée dans les sentiers et secteurs autour de l'endroit où il a été vu. Et puis des quads [quatre-roues] de la Sûreté du Québec qui ont patrouillé les sentiers. , explique le porte-parole de la Sûreté du Québec, Stéphane Tremblay.

Quelques policiers étaient présents au poste de commandement, qui a été érigé samedi au Centre communautaire France-Gagnon-Laprade, en tant que quartier général de l'opération.

La petite communauté de Saint-François-Xavier-de-Brompton s'inquiète pour leur voisin, qui habite sur la rue principale, tout près du 2e rang.

Présente au poste de commandement, la soeur de Richard Lemieux se dit très inquiète de cette disparition soudaine. Elle s'en fait pour son frère qu'elle décrit comme un homme anxieux, dont la mémoire fait parfois défaut.

Guy Paquette, un voisin du disparu, s'explique mal comment l'homme aurait pu abandonner son chien, auquel il était très attaché. En espérant une fin heureuse, Guy a accepté de veiller sur le chien de son voisin pour le moment.

Un gars qui était très sociable...il avait des up and down...On se demande toujours où il est passé. Il est-tu encore vivant ou il l'est pas?!

Une citation de :Guy Paquette, voisin du disparu