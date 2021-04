Les Israéliens ne sont plus obligés de porter le masque à l’extérieur

Le port du masque demeure toutefois obligatoire dans les espaces publics intérieurs, rappelle le ministère de la Santé.

Soulagement

J'ai porté mon masque dans le bus, la plupart des gens le portaient aussi, puis je l'ai retiré [..] je suis soulagée, on peut recommencer à vivre , confie Eliana Gamulka à l’AFP en sortant d’un autobus.

D'autres gardent encore leurs masques ou le portent à la gorge afin de le remonter à l'entrée par exemple d'un commerce. Ester Malka, une employée de bureau, se dit habituée à le porter, mais elle préfère attendre encore un peu avant de l'ôter dans la rue.

C'est permis [de le retirer], mais je suis encore craintive , dit-elle.

Le ministère de l’Éducation a aussi annoncé la réouverture de toutes les écoles pour un retour aux rythmes et programme d'avant l'épidémie. Il encourage cependant toujours les mesures d'hygiène comme la ventilation des classes et le maintien de la distanciation sociale autant que possible pendant les cours et les récréations.

Les effets d'une vaccination massive

Une femme reçoit le vaccin contre la COVID-19 à Herzliya, en Israël. Photo : Reuters / Amir Cohen

Les autorités font état d’une forte baisse du nombre de cas de COVID-19 et de contaminations, une baisse qui s’expliquerait par l’efficacité de la campagne massive de vaccination.

Depuis décembre, ce sont près de cinq millions d'Israéliens (53 % de la population) qui ont reçu les deux doses du vaccin. C’est environ 80 % de la population âgée de plus de 20 ans dans ce pays qui a enregistré quelque 836 000 cas de COVID-19 et plus de 6300 décès.

Au début de l’année, Israël a connu un pic de 10 000 cas par jour avant que les effets du vaccin ne se fassent sentir.

Les derniers bilans font état de quelque 200 cas quotidiens.