Vous l'avez peut-être vu passer : un « camion-crieur » parcourt les rues de certains quartiers de la métropole québécoise afin d'inciter la population à aller se faire vacciner.

L'objectif est de donner un coup de barre dans l'administration du vaccin AstraZeneca. Montréal a notamment 20 000 doses à offrir aux personnes de 55 ans et plus au cours du week-end dans des cliniques de vaccination avec ou sans rendez-vous.

Muni de plusieurs haut-parleurs, le « camion-crieur » diffuse un message de prévention et d'information lié à la campagne de vaccination, et ce, dans plusieurs langues. L'idée est d'arriver à rejoindre toutes les communautés culturelles de Montréal, notamment les membres qui ne parlent ni le français ni l'anglais.

On a certains quartiers où, effectivement, la couverture vaccinale est inférieure à ce qu'il y a ailleurs sur notre territoire. Donc on n'a pas réussi à atteindre le 75 % de notre population de 60 ans et plus , a expliqué Luce Tremblay, directrice des soins infirmiers du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Le comité sur l'immunisation du Québec devrait indiquer au cours des prochains jours s'il recommande d'élargir l'administration du vaccin AstraZeneca aux moins de 55 ans.

Avec les informations de Jacaudrey Charbonneau