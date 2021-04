Trudeau participera au prochain Sommet des dirigeants sur le climat

Le premier ministre Trudeau sera accompagné de son ministre de l'Environnement, Jonathan Wilkinson, et de la ministre du Développement international, Karina Gould, dans le cadre du sommet qui se déroulera virtuellement.

Cette rencontre permettra aux dirigeants de parler de l'urgente nécessité de prendre des mesures plus vigoureuses dans le dossier du climat , précise le bureau du premier ministre dans un communiqué.

M. Trudeau prévoit mettre de l'avant les mesures ambitieuses de son gouvernement pour l'environnement, ajoute-t-on.

Le communiqué souligne l'importance pour le Canada de travailler avec les dirigeants internationaux, étant donné que le changement climatique n'a pas de frontière .

M. Trudeau a tenu à féliciter le président Biden pour son initiative.

J'ai hâte de présenter le travail que le Canada accomplit afin de lutter contre les changements climatiques, protéger notre environnement et faire croître notre économie. En continuant de travailler ensemble, nous créerons de nouveaux emplois et bâtirons un avenir plus propre et plus résilient pour chacune de nos populations

