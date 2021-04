Tests de qualité de l’air après l’incendie d’Hébertville-Station

Compte tenu qu'il y avait un incendie, qu'il y avait des populations peut être affectées. Il demande notre assistance justement pour prendre des mesures sur le terrain pour s'assurer s'il y a besoin d'évacuation ou non explique le chimiste, Marco Dufresne.

Marco Dufresne travaille justement dans le laboratoire mobile TAGA du Centre d'expertise en analyse environnementale. Il n'y en a qu'un seul au Québec, basé à Laval, et son rôle est de mesurer la qualité de l'air après des sinistres.

Le chimiste analyse l'air après qu'un important incendie se soit déclaré sur le site d'enfouissement technique situé à Hébertville-Station. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Les incendies dans les sites d'enfouissement comportent plusieurs risques, notamment l'émanation de gaz toxiques pour l'être humain. Les chimistes mesurent la présence de contaminants dans l'air ambiant du secteur.

On peut mesurer des particules, on peut mesurer des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), on peut mesurer des gaz atmosphériques, des contaminants atmosphériques comme le dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, monoxyde de carbone. Tout ce qui peut être relié à l'incendie , précise Marco Dufresne.

Les résultats de l'équipe du Centre d'expertise en analyse environnementale seront soumis à la Santé publique.

Incendie contenu

Une équipe de la SOPFEU a été dépêchée pour donner un coup de main aux pompiers. Selon la Régie des matières résiduelles, le brasier dégage 60 % moins de fumée que vendredi. Il s'agit d'un événement plutôt rare selon l’organisation.

Des feux d'envergure, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on contrôle le plus possible les matières qui entrent. Les gens doivent déclarer quelles sont les matières, donc on accepte pas de matières à risque, mais que voulez-vous, on ne peut pas contrôler tous les camions, tous les détails. Mais, effectivement, un feu de cette envergure-là , ce n'est pas encore arrivé , admet le directeur général de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, Guy Ouellet.

La régie des matières résiduelles affirme qu’il n’y a désormais aucun danger pour les citoyens d’Hébertville-Station. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Selon un reportage de Marie-Michèle Bourassa.