Saint-Mathieu-de-Rioux s'embellit grâce aux corvées de « jeunes écolos »

Une dizaine de jeunes ont créé l'Association des jeunes écolos de Saint-Mathieu-de-Rioux, dont l’activité principale est de ramasser les déchets qui jonchent le sol de leur village après l'hiver.

On veut prendre soin de notre planète , affirme Jasmine Charbonneau, l'une des jeunes instigatrices du projet, qui précise que plusieurs enfants ont embarqué dans le mouvement. On ne veut pas que Saint-Mathieu soit le village le plus pollué de tout le Bas-Saint-Laurent. On veut le garder propre.

Les enfants sillonnent leur village pour récupérer les déchets. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Les parents supervisent la cueillette de déchets, mais ils précisent que la corvée est entièrement organisée par les enfants qui transportent eux-mêmes les sacs à ordures à vélo.

Ce sont des enfants qui, à la base, ne savaient pas trop quoi faire , explique la mère de Jasmine, Émilie Rousseau. Les activités sont rares ces temps-ci; ils ont décidé de s'occuper en faisant ça.

On dit souvent que ça prend tout un village pour élever un enfant, mais on dirait qu'à Saint-Mathieu, ça prend une gang d'enfants pour prendre soin d'un village. Une citation de :Maxime Boucher, père de l'une des instigatrices du projet

Le maire de Saint-Mathieu-de-Rioux, Roger Martin, salue l'initiative de ses jeunes concitoyens. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Le maire de Saint-Mathieu se dit, lui aussi, fier des jeunes du village et les remercie pour leur initiative.

Ils ont à cœur d'avoir une municipalité qui est propre , mentionne Roger Martin. C'est l'fun! C'est une municipalité qui est vivante. Puis, on se dit qu'il y a de l'avenir à Saint-Mathieu.

Quand les déchets seront tous ramassés, les jeunes comptent bien trouver de nouveaux projets écolos pour s'occuper. Entre-temps, ils encouragent les enfants des villages environnants à faire de même.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux