Dans les coulisses du festival « Un talent pas si différent »

Ce festival est l’occasion pour les personnes handicapées de démontrer leur talent artistique à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le talent de Guillaume Leclerc, c’est le chant.

Je suis vraiment content de moi parce que je ne pensais pas bien réussir comme ça, dit-il. Moi depuis mon accident, je chante souvent parce que je me suis découvert cette passion là et j'ai réussi à apprendre les chansons par cœur.

L’éducatrice spécialisée à l’association Renaissance des personnes traumatisées crâniennes, Marie-Pier Fillion remarque la fierté dans les yeux des participants dès qu’ils terminent leur performance.

C'est des belles différences, mais qui font que le talent est encore plus beau à voir. Malgré leurs difficultés et leurs différentes épreuves de la vie, ils chantent et ils dansent.

Ce festival est l’occasion pour les personnes handicapées de monter sur scène. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Une édition virtuelle

Pour sa troisième édition, le festival a dû revoir sa formule en adoptant un format exclusivement en ligne. Les expositions ainsi que le spectacle sont divisés en deux volets.

Une initiative appréciée des participants selon la directrice de l’Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées, Manon Blackburn.

On voit qu'il y en a beaucoup qui ont perdu leurs acquis. Malheureusement ça a été des gens qui ont été oubliés pendant toute cette pandémie. On a des gens depuis mars dernier, je vous dirais depuis un an et quelques semaines qu'ils ne sont pas sortis de chez eux. Donc pour nous c'est important justement de pouvoir leur faire faire des choses , explique-t-elle.

Le spectacle sera diffusé le 30 avril prochain sur la page Facebook de l'Association de loisirs pour les personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Selon un reportage d'Arianne Béland.