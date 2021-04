Le gouvernement Ford recule et garde les terrains de jeu ouverts

Il a expliqué que l'objectif du gouvernement était de réduire les attroupements qui sont un facteur de propagation rapide de la COVID-19.

Les règlements provinciaux seront modifiés pour permettre l'utilisation des terrains de jeu, mais les rassemblements à l'extérieur demeurent interdits.

Face à la hausse incontrôlée des cas de COVID-19,l'Ontario ordonnait vendredi à la population de rester à la maison pour six semaines, limitant fortement les déplacements interprovinciaux et accordant plus de pouvoir à la police pour faire respecter les mesures sanitaires.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Doug Ford demande aux parents de respecter la distanciation physique et de porter un masque.

Le maire de Brampton, en banlieue de Toronto, n'était pas d'accord avec la mesure annoncée vendredi.

Patrick Brown avait signalé, également sur Twitter, qu'il allait consulter le conseil municipal et les services juridiques de la Ville pour voir si la Municipalité pouvait refuser d'appliquer un ordre de la province.

Le maire a immédiatement remercié le premier ministre d'avoir fait marche arrière, mais a laissé entendre que des discussions devraient avoir lieu au sujet des autres installations extérieures qui permettent de faire de l'exercice.

Beaucoup déplorent que les activités à l'extérieur soient limitées. Photo : Radio-Canada / Pascale Bréniel

Le Dr Isaac Bogoch, membre d'un comité d'experts qui conseille le gouvernement ontarien, s'est aussi réjoui de la volte-face du gouvernement ontarien. Dans un message sur Twitter, il a estimé qu'il s'agissait d'une décision intelligente qui permettait de faire l'activité physique et contribuait à la santé mentale de la population.

Dans un message précédent, il avait critiqué la fermeture des terrains de sport et installations extérieures et rappelé que le risque de transmission à l'extérieur était minimal. Il avait invité les gens à porter un masque s'ils ne pouvaient maintenir la distance de deux mètres.