Découvrir Alma à travers des énigmes

Des dizaines de familles ont sillonné les quartiers de la ville d’Alma à bord de leur véhicule samedi et elles continueront jusqu’à 20h dimanche afin de déchiffrer les énigmes du Rallye automobile, « le tour de machine ».

Le rallye est organisé par Évènement 2M et Festivalma. L'activité est bien populaire auprès des familles selon la directrice générale de Festivalma, Janie Maltais.

On avait au départ samedi matin plus de 160 familles participantes et ça continuait de s’inscrire , se réjouit-elle.

Les participants ont reçu une série de photos qui représentent des lieux de la ville. Une fois l’emplacement trouvé, ils se rendent sur place et doivent répondre à des questions.

Sur le terrain, les familles s’entendent pour dire que les énigmes permettent d’en apprendre davantage sur Alma.

Ça nous permet de découvrir des beaux coins qu’on ne connaissait pas , dit une participante qui vient de Chicoutimi.

Un autre rallye aura lieu à Saguenay les 24 et 25 avril prochain.

Selon des informations de Marie-Michèle Bourassa.