COVID-19 : 61 nouveaux cas dans la région, mais baisse des hospitalisations

La direction de la santé publique mentionnait jeudi que pour rester en zone orange, il faut éviter de dépasser les 40 nouveaux cas quotidiens.

Répartition des nouveaux cas de COVID-19 Mauricie : 31

Centre-du-Québec : 30 Source : CIUSSS MCQ

Les MRC de Drummond et Arthabaska sont les plus touchées avec 12 nouveaux cas chacune. Trois-Rivières et Shawinigan suivent avec dix nouveaux cas.

Le virus n'a toutefois fait aucune nouvelle victime.

Avec l’augmentation des cas de variants, la population semble se faire tester davantage. Les centres de dépistage de Trois-Rivières, Louiseville et Nicolet affichaient complet samedi.

J'avais laissé un message, mais elle m'a dit que parfois, on n'a pas le temps de vous rappeler. J'ai rappelé hier soir et j'ai eu la ligne tout de suite , raconte Jocelyne Gaboury.

Plusieurs parents étaient sur place pour faire dépister leurs enfants. C'est la deuxième fois qu'on vient cette semaine. Ma grande-fille a dû se faire tester cette semaine. Heureusement, c'était négatif, mais les deux autres ont attrapé son petit rhume , raconte Catherine Vennes.

D'ailleurs, le criblage a révélé une augmentation de deux nouveaux cas de variants dans la région, portant le total à 344.

La vaccination elle aussi progresse, alors que 137 982 personnes ont été vaccinées jusqu'ici dans la région.