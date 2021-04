Opération ménage du printemps au centre-ville de Trois-Rivières

Une cinquantaine de bénévoles d’Environnement Mauricie ont sillonné les rues du centre-ville de Trois-Rivières pour ramasser les déchets qui jonchaient le sol. Les quartiers Saint-Philippe et Sainte-Cécile ont été principalement ciblés.

Ça s'inscrit dans la démarche "La Mauricie se met au défi". On a décidé d'organiser un nettoyage, une chasse aux déchets dans le quartier Sainte-Cécile de Trois-Rivières et aussi dans le quartier Saint-Philippe. On est super contents de voir que nos membres, des bénévoles, des citoyens engagés ont répondu , souligne la directrice générale d’Environnement Mauricie, Lauréanne Daneau.

Dès le début de l'événement, qui s'est organisé dans le respect des mesures sanitaires, les sacs à ordures se sont remplis à un rythme effréné, de quoi impressionner les organisateurs et les participants.

Les gens du quartier qu'on a croisés ont l'air contents qu'on soit là pour faire le ménage. Je me sens utile aujourd'hui, je trouve ça super , mentionne la chargée de projets chez Trois-Rivières Durable, Catherine Fortier.

Par ailleurs, la pandémie a poussé de nombreux citoyens à se débarrasser de leurs masques en les jetant sur le sol. C'est un constat frappant chez tous les ramasseurs de déchets.

Le problème, ce n'est pas qu'il y ait des masques par terre, c'est qu'il y ait des gens qui les jettent. Et ça, depuis toujours, il y a des gens qui jettent des déchets par terre comme si ce n'était pas grave, comme si ce n’était pas de leur responsabilité , estime Mme Daneau.

Il faudra patienter jusqu'au 22 avril, à l'occasion du Jour de la Terre, pour connaître le poids total des déchets ramassés.

D'après un reportage de Pierrick Pichette