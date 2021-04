COVID-19 : Matimekush-Lac John et Kawawachikamach resserrent leurs consignes

En raison d'un cas de COVID-19 déclaré à Matimekush-Lac John, les autorités sanitaires de la communauté et celles de Kawawachikamach durcissent leurs consignes sanitaires. Nombreux services publics ferment et les déplacements entre les deux communautés sont interdits pour les 14 prochains jours.

Selon le comité d'urgence de Matimekush-Lac John, une personne qui est arrivée dans la communauté en avion, vendredi, aurait reçu un diagnostic positif au virus.

Le comité assure que la situation est maîtrisée, que la personne est en isolement et que l’enquête épidémiologique est en cours. Il demande d’ailleurs aux personnes qui étaient à bord du vol nolisé du 16 avril en provenance de Sept-Îles, ainsi qu'aux personnes qui habitent avec eux, de s’isoler.

Dans le but de limiter la propagation du virus, le comité d'urgence de Matimekush-Lac John a pris la décision, de concert avec le conseil de bande, de fermer l’école Kanatamat, les bureaux administratifs et les autres bureaux administrés par la communauté ainsi que l’ensemble des chantiers de construction. Seul le centre de santé et de services sociaux reste ouvert.

L'intérieur de l'école Kanatamat à Matimekush-Lac John Photo : Radio-Canada / LAURENCE ROYER

Le couvre-feu passe à 20 h et les déplacements entre la communauté de Matimekush-Lac John et celle de Kawawachikamach sont interdits, même pour les élèves.

L’ensemble de ces mesures seront en vigueur pour les 14 prochains jours, soit jusqu’au 30 avril, précise le comité. Il ajoute que des policiers et des agents sanitaires surveilleront l’application des consignes.

De son côté, la communauté naskapie de Kawawachikamach ferme les frontières de sa communauté, excepté pour les travailleurs essentiels, pour les 14 prochains jours. De plus, un couvre feu y sera en vigueur de 20 h à 8 h et les services publiques non essentiels de la communautés seront fermés.