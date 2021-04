Collecte de dons et de denrées pour les gens dans le besoin sur la rue King Ouest

Le personnel de la fonction publique de l'Estrie organise ce samedi une collecte de dons et de denrées pour venir en aide aux familles et aux femmes dans le besoin. La collecte se déroulera jusqu'à 16 h dans un stationnement situé au 2130 rue King Ouest, à Sherbrooke.

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) des régions de l'Estrie, de la Mauricie et du Centre-du- Québec est à l'origine de cette collecte dont les dons seront remis à Moisson Estrie et la maison l'Escale de l'Estrie, qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugale.

Le syndicat a aussi lancé une campagne de sociofinancement virtuelle, qui se poursuit jusqu'à la fin de semaine prochaine.

Le représentant syndical Jean-Roch Labrie affirme que les employés de la fonction publique sont conscients que la pandémie entraine beaucoup de vulnérabilité au sein de la population et ils ont souhaité s'impliquer.

Le syndicat espère pouvoir atteindre dès aujourd'hui l'objectif de récolter 1000 dollars en argent.

En effet, la dizaine de bénévoles présents ont déjà cumulé plus de 500 dollars grâce aux dons en argent remis surplace samedi, sans compter les dons faits en ligne de plus de 300 dollars.

Dans les dernières semaines, des collectes organisées à Victoriaville et à Trois-Rivières ont permis d'amasser plus de deux mille dollars pour venir en aides aux gens dans le besoin dans ces régions.