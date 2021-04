183 nouveaux cas de COVID-19 et 3 décès de plus au Manitoba

Les morts sont un sexagénaire de la région du Nord et de deux octogénaires de la région de Winnipeg, dont un lié à une éclosion au Centre des sciences de la santé.

Samedi, le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 5,3 % à l’échelle provinciale, et à 5,4 %, pour Winnipeg.

Les Manitobains de 56 ans et plus sont désormais admissibles à la vaccination dans la province, ainsi que les membres de Premières Nations âgés de 36 ans et plus.

Faits saillants : 1630 cas actifs*

33 404 personnes guéries à ce jour

128 personnes hospitalisées, parmi lesquelles 58 personnes sont encore contagieuses

32 patients aux soins intensifs, dont 15 sont encore contagieux

958 décès attribuables à la COVID-19

35 992 cas ont été confirmés dans la province depuis le début de la pandémie

* Ce nombre est surévalué par la province en raison de retards dans le traçage des contacts. La province estime qu'une personne est guérie 10 jours après avoir contracté la COVID-19.

Depuis le mois de février, 619 722 tests de dépistage ont été effectués, dont 2828 vendredi. Les enquêtes sur ces cas sont en cours, et le public sera informé s’il existe un risque pour la santé publique.

Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 127

Prairie Mountain : 12

Santé Sud : 13

Entre-les-Lacs et de l’Est : 7

Nord : 24

Éclosion

Une éclosion a été déclarée au Russell Health Care Center à Russell dans le sud-ouest de la province et au foyer de soins personnels Lions Prairie Manor Personal Care Home à Portage-la-Prairie. Leur niveau d’alerte a été élevé au rouge dans le système de réponse à la pandémie de la province.

Les éclosions de l'unité 3 Sud de l'Hôpital Grace et de l'unité psychiatrique de l'Hôpital général Saint-Anthony à Le Pas sont terminées.