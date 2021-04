COVID-19 : deux décès de plus et maintenant 10 000 cas confirmés en Outaouais

Le nombre de morts liés à la maladie depuis le début de la crise sanitaire se chiffre désormais à 185, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

Désormais 10 138 résultats positifs à la COVID-19 ont été enregistrés dans la région.

À l’heure actuelle, 1140 personnes sont toujours atteintes de la maladie. De ce nombre, 63 sont hospitalisées, dont 10 aux soins intensifs.

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) ne confirme aucun variant supplémentaire dans la région.

Cependant, la santé publique a à l’œil 110 cas de plus soupçonnés d’être attribuables à une mutation du virus, portant le total à 1856.

L’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec a confirmé jusqu’à présent 181 cas de variants en Outaouais : 174 du Royaume-Uni, deux de l’Afrique du Sud et cinq du Nigeria.

À l’échelle de la vaccination, 96 803 doses ont été administrées en Outaouais, dont 3398 la journée de vendredi.

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), en date de vendredi, il y avait plus de 72 000 plages horaires de vaccination non comblées pour les sept prochains jours au Québec.

D’entre elles, 7364 se trouvent en Outaouais, qui est la troisième région, après la Montérégie et Montréal où il y a le plus de vaccins disponibles pour la population ciblée.

Le Québec compte, dans son ensemble, 1537 nouveaux cas de COVID-19, 8 décès supplémentaires et 28 hospitalisations de plus, samedi.

Hausse moins importante que la veille à Ottawa

À Ottawa, le nombre de cas confirmés grimpe de 241. Il s’agit d’une augmentation beaucoup moins importante que la journée précédente, alors que 345 cas s’ajoutaient au bilan.

Le nombre de cas confirmés est désormais de 21 552 depuis le début de la pandémie, dont 3218 sont toujours actifs.

Deux décès sont aussi déplorés par Santé publique Ottawa (SPO), portant le total à 482.

Il y a toujours beaucoup d’hospitalisations dans la capitale fédérale qui compte 102 patients à l’hôpital, dont 30 traités aux soins intensifs.

SPOSanté publique Ottawa a identifié 3159 variants préoccupants et mutations sur son territoire, dont maintenant 11 ont causé la mort. Ce nombre était de 2925, vendredi.

La santé publique provinciale de l’Ontario recense pour sa part plus de 4000 cas quotidiens pour une 4e journée consécutive en plus d’atteindre un nouveau sommet de cas actifs et d’enregistrer son plus lourd bilan en presque deux mois.

La situation est telle en dans la province que le gouvernement de Doug Ford a prolongé l’ordre de rester à la maison au moins jusqu’au 20 mai et a également annoncé des modifications au décret d’urgence pour octroyer davantage de pouvoirs aux corps policiers. Les barrages entre Ottawa et Gatineau seront de retour dès lundi.