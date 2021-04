Blitz de vaccination et hausse de cas majeure en Chaudière-Appalaches

Pour une rare fois depuis le début de la pandémie, Chaudière-Appalaches rapporte plus de nouveaux cas de COVID, samedi, que la Capitale-Nationale.

Avec 224 nouvelles infections, il s’agit d’un des bilans les plus lourds depuis le printemps 2020 dans la région. Seul le sommet de 244, atteint le 11 avril, le dépasse.

Pendant ce temps, la région de la Capitale-Nationale compte 205 nouveaux cas, soit une baisse de 89 par rapport au bilan de vendredi.

Quatre décès sont à déplorer.

Un blitz vaccinal en Chaudière-Appalaches

Après un début de semaine moins achalandé dans les centres de vaccination de Chaudière-Appalaches, la région entend rattraper son retard au cours de la fin de semaine.

Forte d’une livraison de 5000 doses d’AstraZeneca, la santé publique de la région intensifie ses efforts, samedi et dimanche.

On a les vaccins, on a le personnel et ça fait même deux jours d'affilée qu'on allonge [les heures d’ouverture de] la clinique de vaccination sans rendez-vous avec le AstraZeneca parce qu'on a de la demande , se réjouit Cary Paquet, responsable de la vaccination à Saint-Georges, en Beauce.

Cette région comptait, samedi, 720 cas actifs de COVID-19 par 100 000 habitants, de loin le taux le plus élevé du Québec.

Le passage du ministre de la Santé, Christian Dubé, dans la région jeudi a fouetté la vaccination.

Vendredi et samedi, la santé publique rapportait presque 10 000 doses administrées en 48 heures, soit plus que le nombre d’injections réalisées au cours des trois jours précédant combinés.

Seulement au centre de vaccination du Georgesville, jusqu’à 1000 personnes, par jour, sont attendues par les équipes en place ce week-end.

Les autres centres de vaccination se situent aux centres des congrès de Lévis et de Thetford Mines. À Montmagny, le centre se trouve à l’hôtel L’Oiselière.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier