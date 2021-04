Des entreprises locales se retirent du marché urbain Third and Bird à Winnipeg

Plusieurs propriétaires d'entreprises et artisans locaux sont mécontents que certains vendeurs de l'extérieur de la province prévoyaient d'assister au marché de trois jours à Winnipeg ce week-end sans avoir respecter les règles d'auto-isolement du COVID-19.

Le plus grand marché urbain de Winnipeg, Third and Bird, a lieu au Red River Exhibition Place ce week-end.

Mais plusieurs propriétaires d'entreprises locales se sont retirés après avoir appris que des vendeurs de l'extérieur de la province n’ont pas respecté les règles d'auto-isolement lorsqu'ils se sont rendus à Winnipeg.

Cela n'aurait pas dû se passer de cette façon. Nous aurions aimé continuer à faire partie de ce salon , a déclaré la copropriétaire de la bijouterie Dconstruct, Lisa Pointon-Reico, qui a participé à Third and Bird pendant des années, mais qui s'est retirée du marché ce printemps.

Cela nous a laissé un très mauvais goût dans la bouche .

Les voyageurs qui arrivent au Manitoba doivent s'auto-isoler pendant deux semaines, bien qu'il y ait quelques exceptions pour les personnes voyageant à des fins essentielles, comme les camionneurs de passage ou les personnes se rendant à un procès.

Les voyageurs sont également invités à passer deux tests de la COVID-19 : un le jour de leur arrivée et un autre 10 jours plus tard.

Mais les vendeurs de Third and Bird de la Saskatchewan et de l'Alberta ont publié sur les médias sociaux des images d'eux se rendant au Manitoba jeudi soir , a mentionné Mme Pointon-Reico, qui était tellement bouleversée qu'elle a publié une diatribe de cinq minutes sur Facebook.

Nous voulons tous participer à ces salons autant que les autres, mais nous devons être responsables , a-t-elle dit. Plus ce genre de choses continue à se produire, et plus ça touche les gens qui essaient de faire ce qu'il faut.

Le propriétaire de Lennard Taylor Design Studio, Lennard Taylor, situé dans le quartier de la Bourse à Winnipeg, avait fréquenté Third and Bird pendant quelques années avant la pandémie. M. Taylor affirme qu’il ne sera pas présent cette année.

Lennard Taylor, propriétaire de Lennard Taylor Design Studio, évite les marchés auxquels il pense que ses clients ne voudraient pas participer. Cela a joué un rôle dans sa décision de ne pas aller au Third and Bird cette année, a-t-il dit. Photo : Radio-Canada / Patricia Miotto

Je ne voulais pas prendre le risque de mettre en danger mes clients ou mon personnel , a-t-il affirmé.

Tout ce que nous voyons dans les médias, c'est que nous nous dirigeons vers une troisième vague. Pour moi, je ne voulais pas participer à quelque chose qui rassemble beaucoup de gens, y compris des gens de l'extérieur de la ville.

L’organisation Third and Bird a refusé d'être interviewée par CBCCanadian Broadcasting Corporation . Mais dans une déclaration envoyée aux médias, elle a dit avoir reçu la permission de la santé publique d'exploiter son marché à condition de réduire sa capacité, d'améliorer l'assainissement et de procéder au dépistage du COVID-19.

Le directeur adjoint de la santé publique par intérim du Manitoba, Dr Jazz Atwal, a déclaré aux journalistes vendredi que les marchés sont surveillés par les responsables de la santé publique de la même manière que les magasins de détail.

Mais leurs vendeurs ne sont pas exemptés de la règle d'auto-isolement, a-t-il précisé.

Toute personne qui entre dans la province et qui ne fournit pas un travail essentiel aux Manitobains doit s'isoler pendant 14 jours. C'est très clair , a soutenu le Dr Atwal.

Donc, si vous venez vendre des marchandises, vous n'êtes pas exempté de l'ordonnance d'auto-isolement.

Third and Bird affirme avoir enquêté sur les préoccupations soulevées par les entreprises qui bafouent les règles de la santé publique.

Une entreprise non conforme a été retirée du marché, et quatre vendeurs de l'extérieur de la ville se sont retirés de l'événement, selon leur déclaration.

Avec les informations de Marianne Klowak and Jeff Stapleton