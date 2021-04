Un feu de cuisson a causé l’incendie d’un immeuble à logements de Sept-Îles

Neuf personnes sont sinistrées en raison du brasier qui a complètement détruit le bâtiment situé sur la rue Père-Divet.

Le directeur général de la Municipalité, Patrick Gwilliam, affirme que le feu de cuisson s’est rapidement propagé, notamment en raison de la construction irrégulière des murs.

C’est probablement à cause d’un chaudron avec de l’huile dedans, pour une friteuse. Ça, ça cause des dommages importants assez rapidement. Lorsqu’on a un feu de cette ampleur-là, c’est très difficile à contrôler, surtout en raison du fait que la composition des murs n’était pas standard. C'était du gyproc, puis du Ten Test, et finalement un contre-plaqué. Ça a rendu le travail difficile pour les pompiers , explique le directeur général.

Les pompiers ont tenté d'éteindre les flammes tout l'après-midi. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Sinistrés à l'hôtel

La Croix-Rouge affirme avoir aidé les neuf sinistrés à trouver refuge dans un hôtel de Sept-Îles. Leurs besoins en nourriture et en vêtements sont aussi assurés par l'organisme.

Par ailleurs, les résidents de l’immeuble voisin, qui ont également été évacués vendredi, pourront regagner leur logement samedi. Patrick Gwilliam assure que l’intérieur du bâtiment n’a pas été touché par les flammes.