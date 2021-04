Soirée virtuelle pour saluer le travail des bénévoles de Rouyn-Noranda

L'événement a réuni près de 200 bénévoles qui œuvrent dans divers organismes de la région.

La soirée a été présentée en direct du Petit Théâtre du Vieux Noranda avec la participation d'artistes comme Pierre Labrèche et Damien Robitaille.

L'an dernier, le gala a été annulé en raison de la pandémie.

Mais cette année, la mairesse Diane Dallaire croit qu'il était important de saluer l'engagement des bénévoles qui continuent d'aider même en ces temps difficiles.

C'est important parce que les bénévoles vivent une situation sans précédent. Pour certains, surtout ceux qui vont toucher l'aide au niveau de la santé et tout ça, ont travaillé d'arrache-pied. Même les organismes qui ont dû en temps de pandémie annuler leurs activités et perdu des membres, il faut garder leur motivation , dit-elle.

On a voulu lancer un message aux gens de ne pas lâcher qu'ils sont absolument nécessaires dans notre société et qu'on apprécie tellement leur travail. Moi ça vient me chercher en tout cas.

Une citation de :Diane Dallaire