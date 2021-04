COVID-19 : le Service de police d’Ottawa « n’effectuera pas de contrôles aléatoires »

Le gouvernement de l’Ontario a apporté des modifications au décret d’urgence pour octroyer davantage de pouvoirs aux corps policiers face à la hausse incontrôlée des cas de COVID-19.

Le SPOService de police d'Ottawa dit adopter une approche réfléchie et prudente, misant sur l’équité, la légalité, et l’efficacité lors de l’application de ces pouvoirs avec pour objectif spécifique et exclusif d’appuyer les mesures de santé publique .

Sa stratégie pour appliquer les nouvelles mesures et les nouveaux pouvoirs annoncés vendredi est ainsi en cours d’élaboration.

Le chef de police du SPOService de police d'Ottawa , Peter Sloly, souhaite prendre le temps nécessaire pour analyser les décrets provinciaux et évaluer leurs pleins effets sur notre collectivité, et à en atténuer les risques avant leur mise en œuvre , a-t-il expliqué par voie de communiqué.

Nous étudions minutieusement ces nouveaux pouvoirs. Nous sommes fort sensibles aux perceptions du grand public ainsi qu’à celles des collectivités marginalisées, racialisées et autochtones , a-t-il ajouté.

Le chef du Service de police d'Ottawa (SPO), Peter Sloly, s'adresse aux médias (archives). Photo : Radio-Canada / Lorian Bélanger

Nous ne souhaitons pas que ces pouvoirs en viennent à miner la confiance du public. Une citation de :Peter Sloly, chef du Service de police d'Ottawa

Ce dernier a assuré que le SPOService de police d'Ottawa poursuivra son approche de sensibilisation, de mobilisation et d’application des lois.

Pour conserver la confiance du public et pour soutenir les efforts de nos membres, il importe que nous évitions les faux pas , a soutenu M. Sloly.