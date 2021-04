La FAE et Québec concluent une entente de principe

La FAEFédération autonome de l'enseignement a étudié, jeudi et vendredi, la proposition de règlement conclue avec Québec pour renouveler la convention collective qui concerne ses 49 000 membres enseignants.

Vendredi soir, le syndicat a affirmé par communiqué vendredi soir que la proposition de règlement constituait bel et bien une entente de principe , et qu'elle serait présentée lors d'assemblées générales virtuelles au cours des prochaines semaines.

Selon le communiqué, l’entente, qui sera dévoilée lors des assemblées générales, porte sur les questions intersectorielles et sectorielles et contient des avancées majeures sur le plan salarial et sur celui des conditions de travail , selon le président de la FAEFédération autonome de l'enseignement , Sylvain Mallette.

La présentation, les explications et les questions se poursuivaient encore, vendredi après-midi, et la FAE indiquait qu'il était même possible que les échanges continuent vendredi soir et samedi matin.

L'instance intermédiaire de la Fédération autonome de l'enseignement était réunie depuis jeudi. Elle rassemble des délégués provenant des neuf syndicats de la FAEFédération autonome de l'enseignement , dont l'Alliance des professeurs de Montréal.

La FAEFédération autonome de l'enseignement avait annoncé jeudi qu'elle avoir convenu d'une proposition globale de règlement avec le Conseil du trésor. Celle-ci touche à la fois les salaires et les conditions de travail de ses membres.

La présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, est la première membre du gouvernement Legault à réagir à la signature de l’entente de principe.

« L’éducation est l’une des grandes priorités de notre gouvernement et je suis fière de cette entente de principe avec la FAEFédération autonome de l'enseignement . Par cette entente, nous valorisons et reconnaissons le professionnalisme des enseignant(e)s et nous nous donnons les moyens d’améliorer la réussite éducative des élèves » , a-t-elle écrit sur son compte Tweeter.

Le contenu de cette proposition n'a pas filtré jusqu'ici, le syndicat préférant en laisser la primeur à ses membres, comme c'est habituellement le cas en pareille circonstance.

C'est le Conseil fédératif de négociation qui a décidé que la proposition de règlement était suffisante et qu'elle méritait d'être présentée aux membres.