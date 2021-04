Une nouvelle salle de spectacles à Yamachiche

Les propriétaires du restaurant et motel de la Porte de la Mauricie investiront au total 500 000 $ pour transformer une salle de réception en salle de spectacle.

En pleine pandémie, le propriétaire Jean-François Quintal travaille à la construction d'une nouvelle salle de spectacle. L'espace accueillera en moyenne 250 personnes. “Ça fait des années que chaque été, il y a beaucoup moins de mariages, beaucoup moins de gros événements. Quand on a commencé à regarder ça autour de 2018, les petites salles devenaient de plus en plus populaires.

Du bar aux loges, tout l'espace a été repensé. Le plafond a même été retiré pour permettre l'installation de l'éclairage. Tout est pensé pour offrir toute la gamme de spectacles possible: humour, concerts, conférence et formule cabaret sont dans les plans de Jean-François Quintal. Il souhaite recevoir des musiciens dès l’automne.

L’entrepreneur croit que les possibilités seront multiples au sortir de la pandémie. “C'est sûr qu’il y a beaucoup d'artistes qui vont avoir très hâte de revenir sur scène. Puisque plus il y a de scènes, plus il va y avoir d'artistes qui font des spectacles, donc je suis certain que la demande va être forte dès l'ouverture.

Bouffée d’air frais au village

Les commerçants du village sont particulièrement enthousiastes face à l’ouverture de cette nouvelle salle de spectacles.

Le propriétaire de la brasserie Dépareillée se réjouit de la nouvelle. Je trouve ça fantastique. Les portes de la Mauricie c'est un bel environnement. On les appuie à 100% dans leur projet , lance Martin Poirier.

De son côté, Daniel Rocheleau, copropriétaire du café La Bezotte, espère que les spectateurs seront de nouveaux clients pour lui. On voit ça quand même d'un très bon oeil. Ça va amener une nouvelle offre de service à Yamachiche , souligne-t-il.

Avec les informations de Catherine Bouchard