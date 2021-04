La Colombie-Britannique, comme les autres provinces, compte bien profiter des largesses que promet le budget fédéral, alors que Victoria et Ottawa partagent de nombreuses priorités.

C’est un contexte où il y a un certain nombre d’atomes crochus entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Colombie-Britannique , affirme l’analyste politique et professeur d’histoire à l’Université Simon Fraser, Nicolas Kenny.

C’est le cas, notamment, du dossier des garderies.

Promesse de longue date du Nouveau parti démocratique de John Horgan, la mise en place d’un système de garderie à 10$, basé sur le modèle québécois, pourrait être accélérée grâce à une forme d’aide financière du gouvernement fédéral.

L’énoncé économique présenté l’automne dernier par la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, suggérait l’adoption de mesures ayant comme objectif de favoriser le retour des femmes sur le marché du travail après la pandémie. Des sources ont aussi confié à la Presse canadienne que le budget contiendra bel et bien des sommes allouées aux services de garde.

On ne sait pas encore quelle forme ça va prendre parce que ça implique des négociations avec les gouvernements provinciaux , indique cependant le professeur en science politique au campus St-Jean de l'Université de l'Alberta, Frédéric Boily.

Selon M. Boily, le premier budget en deux ans du gouvernement minoritaire de Justin Trudeau fera la part belle à des mesures visant la construction de logements et le développement du transport en commun, notamment pour des questions électorales.

Le chemin vers une majorité passe par les grands centres métropolitains : Montréal, Toronto et Vancouver , dit-il.

Le Conseil des maires du Grand Vancouver, qui rassemble les 21 maires de la région métropolitaine pour toute décision relative au transport en commun, demande par exemple à Ottawa de s’engager, dans le budget, à financer le prolongement du SkyTrain de Surrey à Langley.

Jusqu’à maintenant, le gouvernement fédéral n’a délié les cordons de la bourse que pour la première phase de ce prolongement, soit la portion du métro aérien allant jusqu’au quartier Fleetwood, à Surrey.

Crise du logement

Et alors que la crise du logement devient un enjeu de dimension nationale, la province a une occasion à saisir , croit Nicolas Kenny.

Le fait que ça touche maintenant toutes les régions du Canada met le problème sous la loupe de façon plus importante, dit-il. C’est peut-être le moment pour la Colombie-Britannique de profiter du fait que le fédéral se saisisse de cette question.

La présidente de la BC Non-Profit Housing Associationl, Jill Atkey, souhaite notamment qu’Ottawa renouvelle son initiative pour la création rapide de logements, inondée de demandes, qui sert à la construction de logements abordables pour les personnes plus vulnérables.

Une partie de l’argent distribué a servi à l’achat et la rénovation d’hôtels reconvertis en logements pour sans-abri, dont ont profité Vancouver et Victoria.

Nous voulons aussi un engagement plus grand du gouvernement pour financer des logements abordables , dit-elle.

Le budget fédéral sera suivi, le mardi 20 avril, du budget de la Colombie-Britannique.