Nouveau sursis pour la saison des Aigles de Trois-Rivières

Les 16 équipes, dont trois canadiennes, doivent s’entendre sur le calendrier et le fonctionnement à adopter alors que l’ouverture des frontières est toujours incertaine. Vu ces circonstances, le club des Aigles voudrait commencer la saison aux États-Unis, contrairement à ce qui était prévu, et reporter les matchs au Canada à la fin du mois de juillet. Le président des Aigles René Martin espère une ouverture des frontières d’ici là.

Ce plan comporte tout de même le risque que l’équipe ne puisse pas revenir au Canada en juillet et doive compléter la saison aux États-Unis. Ce scénario engendrerait des coûts pour les clubs canadiens de l’ordre du demi-million selon René Martin. C’est ça qu’on essaie de prévenir pour pas que ça se rende là. On essaie, avec nos partenaires là-bas, de trouver des résidences où on pourrait coucher , explique le président.

S’il souhaite absolument que son équipe joue cette année, il tente de minimiser les risques financiers et les changements de calendrier à répétition. Ce que je serais le plus content, c’est que peu importe la façon, on soit capables de présenter au minimum une vingtaine de matchs ici et à Québec , affirme René Martin qui demeure optimiste.

Il mise sur la vaccination au Québec, mais également celle de tous les joueurs américains pour parvenir à son objectif. Dans tous les plans, ce sont les règles sanitaires qui priment. L’équipe attend depuis l’année dernière de pouvoir faire son entrée officielle dans la ligue Frontier.

Avec les informations de Claudia Cantin