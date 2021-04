Avenir des centrales Mitis 1 et 2 : une décision en 2022

Toutes les options sont sur la table , selon la conseillère aux affaires régionales de la société d’état, Catherine Bujold.

En 2018, les turbines du complexe construit par la Compagnie du Pouvoir du Bas-Saint-Laurent fondée par Jules-A. Brillant se sont immobilisées, usées par le temps.

Mme Bujold n’hésite pas à faire une analogie entre le complexe hydroélectrique et un vieux véhicule automobile pour expliquer le processus décisionnel en cours au sein de la société d’État.

Si on a un véhicule dans notre cour qu’on utilise peu ou pas et qu’il y a des investissements importants qui sont nécessaires, on prend le temps de réfléchir , dit-elle.

Entre-temps, Hydro-Québec tient à se faire rassurant.

Les installations du complexe hydroélectrique sont sécuritaires et les citoyens de La Mitis n’ont pas à craindre que le barrage du lac Métis situé en amont des centrales cède.

La centrale Mitis 1 a vu le jour dans les années 1920 et Mitis 2 été mise en service en 1947.

Des travaux ont été réalisés au mois de janvier pour réduire la pression sur les piliers de la structure.

Il n’y a pas d’enjeux de ce côté-là, on respecte toutes nos obligations légales , tient à préciser Mme Bujold.

Ces travaux ont toutefois réduit la capacité de rétention d’eau du barrage. Ce qui ne devrait pas avoir d’incidence sur les activités de la Pourvoirie de la Seigneurie du lac Métis.

Si la pluie est au rendez-vous, ça ne devrait pas avoir un grand impact , explique Mme Bujold qui rappelle qu’il y avait trois lacs à l’emplacement actuel du lac Métis avant la construction du barrage.

Hydro-Québec a mis en place une table de travail avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour surveiller, en autres, les impacts environnementaux sur la plan d’eau.