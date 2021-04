COVID-19 : 6 morts et 1005 cas de plus alors que les hospitalisations grimpent

La Colombie-Britannique enregistre 1005 nouveaux cas de COVID-19 et 6 morts liées à la maladie dans les dernières 24 heures alors que le nombre d'hospitalisations continue de monter. Le premier ministre de la province, John Horgan, a reçu sa première dose de vaccin contre la COVID-19 et tous les Britanno-Colombiens âgés de 45 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour faire de même.

La plupart des nouveaux cas ont été dépistés sur les territoires des régies de la santé du Fraser (536 cas) et de Vancouver Coastal (259 cas).

Parmi les 10 081 cas actifs, 425 personnes sont hospitalisées, dont 127 aux soins intensifs. Tant le nombre de personnes hospitalisées que le nombre de personnes aux soins intensifs atteignent ainsi leur plus haut niveau depuis le début de la pandémie.

La médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont dévoilé les données les plus récentes sur l’évolution de la maladie dans une déclaration commune vendredi.

Jusqu’à présent, 1 282 091 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans la province, incluant 87 970 secondes doses. Les personnes de 45 ans et plus, les personnes autochtones de 18 ans et plus, et les personnes cliniquement vulnérables qui ont reçu une lettre à cet effet peuvent actuellement prendre rendez-vous pour être vaccinées.

Le premier ministre John Horgan s’est lui-même fait vacciner vendredi. Je viens de recevoir ma dose d’AstraZeneca! , écrit-il sur Twitter. C'était facile, sûr et je me sens bien. J'encourage tous les Britanno-Colombiens à en obtenir un à leur tour.

Les vaccins sont sûrs et ils aident à sauver des vies. Le meilleur vaccin est le premier qui vous est offert , affirme le premier ministre Horgan.

Les autorités sanitaires invitent les Britanno-Colombiens à passer du temps à l’extérieur, mais leur suggèrent tout de même de limiter leurs contacts. Si être à l'extérieur avec les autres est beaucoup moins risqué que d'être à l'intérieur, ce n'est pas sans risque , peut-on lire dans le communiqué.

On compte désormais 117 080 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie dans la province et 1530 personnes ont succombé à la maladie. Sur le total, 5739 cas ont été liés aux différents variants préoccupants.