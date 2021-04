Service Canada quitte le quartier de Saint-Vital, à Winnipeg

Il n’y aura donc plus de bureau de Service Canada dans les quartiers francophones de Saint-Boniface ou de Saint-Vital, une nouvelle qui surprend et déçoit plusieurs Winnipégois francophones.

À quelques minutes de la fermeture définitive du bureau vendredi, Florentine Mukasine vient d’apprendre la nouvelle. Si j’étais venu dans l’après-midi, il n’y aurait personne , lance-t-elle.

Je ne suis pas contente parce que c’est le centre francophone. Pourquoi on devrait aller là-bas? On nous prive de notre service dans cette communauté et ils le font subitement, on ne nous informe pas , poursuit Florentine Mukasine.

L’ancien député fédéral de Saint-Boniface, Raymond Simard, abonde dans le même sens. Les francophones au Manitoba sont maintenant traités avec un manque de respect absolument extraordinaire.

Le député de 2002 à 2008 prône une mobilisation contre cette décision, puisque la communauté n’a pas été consultée. Donnez-nous une chance d’assurer la survie de ces centres-là. Parlez-nous, parlez à la communauté avant de prendre des décisions qui sont presque irréversibles , poursuit Raymond Simard.

Selon lui, le choix de l’avenue Taylor comme nouveau lieu pour le centre de service dissuadera les francophones de s’y rendre, et pourrait mener à une éventuelle élimination du bureau s’il n’est pas suffisamment utilisé.

Ça se fait de manière tellement sournoise, c’est incroyable , affirme M. Simard.

Les changements de Service Canada

Le bureau de Service Canada dans les quartiers de Saint-Boniface et de Saint-Vital s’est déplacé plusieurs fois au cours des dernières décennies.

En 2014, une forte mobilisation s’était créée à l’annonce de la fermeture du comptoir de Service Canada sur la rue Des Meurons. Une pétition avait alors recueilli plus de 800 signatures.

Raymond Simard déplore une dégradation de la manière dont les services en français sont offerts.

Il y a une vingtaine d’années, on avait mis en place un centre de service qui offrait des services bilingues pas seulement au niveau fédéral, mais aussi au niveau provincial et au niveau municipal, c’était vraiment idéal.

Les services des trois ordres gouvernementaux étaient alors offerts au Centre La Vérendrye sur la rue Des Meurons. Or, indique M. Simard, finalement, on a démantelé cette belle initiative-là .

Une occasion de refaire les choses, dit la SFM Société de la francophonie manitobaine

La Société franco-manitobaine (SFM) déplore elle aussi le manque de consultation sur ce dossier. Le directeur général Daniel Boucher note qu’il avait été averti du changement, et que la SFMSociété de la francophonie manitobaine a exprimé ses préoccupations à ce moment-là.

Le choix de [l’avenue] Taylor n'a pas été fait en consultation avec nous, mais en même temps, je pense qu’on est en train de revoir un modèle pour améliorer les services. Oui, on s’est éloigné, mais ça n'enlève pas du tout du concept des services bilingues, ni d’offrir des services à la communauté francophone.

Une affiche annonçant le déménagement des bureaux de Service Canada Photo : Radio-Canada

Ça avait mené à des discussions qui nous laissent optimistes sur le fait de pouvoir desservir la région de Saint-Vital, etc., mais on est en train de discuter maintenant avec Service Canada et le Secrétariat aux affaires francophones sur la meilleure façon de le faire , indique Daniel Boucher.

Il croit qu’il faut étudier Saint-Boniface et Saint-Vital afin de déterminer quelle serait la meilleure façon de desservir les deux quartiers.

Nous avons l’occasion de refaire les choses avec Service Canada et la province pour s’assurer qu’on fait les bons choix au niveau de comment cibler davantage les gens où ils vivent. On va utiliser ça comme une occasion de faire des changements importants.

Le nouveau bureau de Service Canada sur l’avenue Taylor ouvre lundi. Service Canada n’a pas répondu à une demande d’entrevue de Radio-Canada au moment d’écrire ces lignes.

Avec les informations de Mohamed-Amin Kehel