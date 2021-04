Antoine Duchesne participera au Tour d'Italie

Il aura donc été en compétition dans les trois plus grandes épreuves cyclistes au monde. Ces trois tours sont les seuls à être disputés sur trois semaines. Selon l'agence Sportcom, il deviendra le deuxième Québécois, après Hugo Houle, à accomplir cet exploit. Duchesne était de la partie au Tour de France en 2016 et à la Vuelta España en 2015 et 2018.

Le Giro d'Italia se déroulera du 8 au 30 mai. La première étape se déroulera à Turin. Cette épreuve est reconnue pour proposer souvent plus d'étapes en montagne que le Tour de France. À titre d'exemple, la 16e étape s'étirera sur 212 kilomètres pour culminer au sommet à Cortina D'Ampezzo, une célèbre station de ski. Les cyclistes devront affronter pas moins de 5700 mètres de dénivelé au total.

Duchesne, qui s'aligne encore pour l'équipe Groupama-FDJ, aura pour mission de prêter main-forte à ses coéquipiers qui viseront des victoires d’étape plutôt que le classement général.

De ce que j’ai toujours entendu, c’est un des plus beaux grands tours et pour ma part, c’est le plus beau à regarder. Je suis content que cette course soit à mon programme , s’enthousiasme Duchesne, membre de l’équipe Groupama-FDJ.

La 20e étape du Giro 2017 Photo : Getty Images / Luk Benies

Comme les équipes alignent plus de coureurs qu'il n'en faut pour disputer un tour, la composition est annoncée selon la forme du moment et des considérations stratégiques.

Antoine Duchesne sera au départ du Tour des Alpes, lundi, dernière étape avant le Giro.