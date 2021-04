174 M$ pour les routes de la Mauricie

Le ministre responsable de la Mauricie, Jean Boulet, estime qu’ils sont répartis équitablement sur le territoire. Quand on parle d’infrastructures routières, ça réfère inévitablement à la santé, la sécurité, à la qualité de vie et à la création d’emplois directs et indirects , souligne-t-il.

Principaux projets: Réfection de la route 153 à Saint-Boniface

Asphaltage de 40 km sur la route 159 entre Sainte-Anne-de-la-Pérade et Saint-Roch-de-Mékinac

Asphaltage de 35 km sur la route 138 entre Louiseville et Sainte-Anne-de-la-Pérade

Les travaux d’entretien du pont Laviolette se poursuivent et la réfection du parement de soutien du pont Radisson est prévue.

Les employés manifestent

À l’extérieur du point de presse donné à Trois-Rivières, les employés du ministère des Transports manifestaient dans le cadre des négociations de leur convention collective. Jean-Luc Labrie, représentant politique régional pour le Syndicat de la fonction publique du Québec, s’inquiète que les conditions salariales des employés les poussent à se diriger vers le secteur privé. Le gouvernement engage des sous-traitants qu’il paie une fois et demie leur salaire qu’il dit être capable d’offrir à ses propres employés , affirme-t-il.

La députée de Champlain Sonia LeBel a salué le fait que la manifestation se déroulait dans le calme. Concernant les négociations en cours, elle est convaincue que tout est en place pour parvenir à une entente. Je peux vous dire que nous on est prêts, on est disposés à trouver des solutions et je suis convaincue qu’aux tables de négociations, si on continue de discuter de bonne foi de part et d’autre, on va trouver des solutions , conclut la présidente du Conseil du Trésor.

Avec les informations de Marc-Antoine Bélanger