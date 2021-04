Un quatrième mandat pour Francis Kasongo au Collège Mathieu

Au cours des prochaines années, il désire fortement prôner, accroître et continuer à mettre en surbrillance les valeurs, les missions et la vision du Collège Mathieu en appliquant les axes stratégiques et le plan d’action 2018-2023 , peut-on lire dans le communiqué de presse envoyé vendredi.

Lors d’une réunion régulière le 5 mars, le conseil d’administration s’est dit pleinement satisfait du travail accompli par Francis Kasongo au cours des dernières années et ajoute que la reconduite de son mandat a été adoptée à l’unanimité. Gratifiés sommes-nous de savoir son approbation.

Le président du conseil d’administration, René Archambault, estime que de travailler avec M. Kasongo est une expérience très collaborative pour toute notre communauté .

Dans le communiqué de presse, le Collège Mathieu louange Francis Kasongo pour sa fidélité et son dévouement à l’égard de l’établissement scolaire, qui ont pu accélérer le développement marqué du Collège Mathieu [...] en menant à bien tous les dossiers institutionnels [qui] lui [ont été] confiés .

Le Collège Mathieu énumère quelques-unes des réalisations de son directeur général au cours des dernières années, notamment la commémoration du 100e anniversaire de l'établissement et la tenue du 25e congrès annuel du Réseau des cégeps et collèges francophones du Canada à Regina.

Le mandat de Francis Kasongo prendra fin le 31 juillet 2024.