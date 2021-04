Infractions sexuelles sur mineurs : la GRC cherche les victimes d'un Edmontonien

Un Edmontonien de 53 ans accusé de plusieurs infractions sexuelles envers des enfants dans le secteur Vegreville, à une centaine de kilomètres à l'est d'Edmonton, pourrait avoir fait d'autres victimes, notamment en Clombie-Britannique et dans les Territoies du Nord-Ouest.

Brad Dahr, 53 ans, est accusé de contacts sexuels envers des enfants, de voyeurisme, d’exploitation sexuelle, de leurre, de possession et de distribution de pornographie juvénile, et d’avoir rendu accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite.

Dans un communiqué de presse, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) explique que les accusations ont été portées à la suite d’une enquête ouverte quand une plainte a été déposée au sujet d'allégations d’agressions sexuelles survenues entre 2018 et 2020.

Les victimes sont des adolescentes que l’accusé connaissait.

Recherche d’autres victimes et témoins

La GRCGendarmerie royale du Canada poursuit son enquête et demande aux membres du public de communiquer avec elle s’ils ont des renseignements sur tout autre incident semblable impliquant l'accusé dans les secteurs suivants de l’ouest du Canada :

Edmonton, Vegreville, Drumheller, Beiseker et Beauvallon en Alberta, la vallée du Fraser en Colombie-Britannique et Yellowknife aux Territoires du Nord-Ouest.

Dans ces secteurs, Brad Dahr est bien connu sous le nom de pasteur Brad , selon la police.

D'après la description fournie par la GRCGendarmerie royale du Canada , l’homme de 120 kilogrammes et de 1,82 mètre est partiellement chauve et porte généralement la tête rasée. Il a les cheveux châtain et les yeux bleus.

Le 15 avril, les enquêteurs de la GRCGendarmerie royale du Canada ont exécuté un mandat de perquisition pour une résidence d’Edmonton et ont arrêté Brad Dahr. Les policiers ont saisi plusieurs appareils électroniques, documents et vêtements pendant la perquisition.

Brad Dahr a été libéré sous conditions à la suite d’une audience judiciaire et doit comparaître devant la cour provinciale à Vegreville le 3 mai 2021.