Google Earth veut que vous constatiez vous-même les changements climatiques

Le logiciel web Google Earth vient de déployer sa plus importante mise à jour depuis 2017 : des vidéos en 3D qui permettent de voir en accéléré les bouleversements climatiques survenus sur notre planète dans les dernières décennies.

À l’approche de la Journée de la Terre, les géants de la Silicon Valley multiplient les déclarations portant sur leurs efforts pour l’environnement. Google, dont les installations sont déjà carboneutres, souhaitait s’y prendre différemment cette année en permettant à ses utilisateurs et utilisatrices de constater de leurs propres yeux les changements climatiques.

Vous pouvez désormais voir notre planète dans une toute nouvelle dimension : le temps , a annoncé Google dans un billet de blogue.

Une nouvelle mise à jour de Google Earth, le logiciel de visualisation satellite de la Terre depuis l’espace, remonte le temps et revient 37 ans plus tôt pour que vous puissiez observer la fonte d’un glacier, la coupe forestière en Amazonie ou encore l’étalement des villes.

Plus de 24 millions d’images satellites de 1984 à 2020 ont été nécessaires pour créer ces vidéos en accéléré, et leur compilation a été effectuée dans les centres de données carboneutres et alimentés à 100 % par des énergies renouvelables , a précisé Google.

S’offrir des arguments

Ces vidéos pourraient être utiles – notamment en éducation – pour montrer concrètement les effets des changements climatiques.

Les preuves visuelles peuvent trancher des débats mieux que les mots et faire passer des messages complexes au plus grand nombre , a souligné Google dans un communiqué.

Pour découvrir cette fonction, appelée Timelapse, il faut ouvrir Google Earth, puis cliquer sur la roue de navigation de bateau Explorateur dans le menu à gauche.

Les internautes peuvent choisir le lieu de leur choix dans la barre de recherche ou encore se laisser guider par le logiciel, qui offre cinq visites guidées.

Thèmes des visites guidées sur Google Earth : La métamorphose des forêts

L’expansion urbaine

Le réchauffement planétaire

Les sources d'énergie

La beauté fragile

En tout, quelque 800 vidéos ont été ajoutées à ce répertoire public, offert gratuitement et téléchargeable.