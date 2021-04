Pavillons de médecine à Rimouski et à Lévis : Québec octroie 1 M$ supplémentaire

Québec octroie un million de dollars de plus à l'Université Laval pour l'implantation de pavillons d'enseignement de la médecine à Rimouski et à Lévis.

Un communiqué signé conjointement par la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, et par la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, indique que les deux pavillons doivent être construits à l'Hôpital régional de Rimouski et à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Les nouvelles installations devraient être en mesure d'accueillir des étudiants pour la rentrée de septembre 2022.

Ces pavillons doivent servir à l'enseignement du préexternat en médecine, soit les trois premières années du doctorat, à Rimouski et à Lévis.

Ces infrastructures devraient aussi faciliter la réalisation de stages cliniques de l'externat dans les régions de l'Est-du-Québec.

Le campus de médecine pourrait se situer dans le prolongement de l'aile D de l’Hôpital de Rimouski, derrière l'Hôtellerie Omer-Brazeau. (Archives) Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

Le projet de campus de médecine décentralisé a été officialisé en 2019 par l'octroi d'une enveloppe de 37 millions de dollars. Le million de dollars annoncé vendredi s'ajoute à cette enveloppe.

L'un des objectifs de cette décentralisation de la formation est de favoriser une formation adaptée à la pratique en région et de favoriser le mentorat pour que certains futurs médecins développent le désir de pratiquer en région.