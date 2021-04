Vandalisme au bureau de circonscription du député François Bonnardel

Dans ses publications, des photos montrent des drapeaux ornés du logo du SFPQ (Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec) plantés devant l'édifice. D'autres photos laissent voir les fenêtres du bureau de circonscription barbouillées de graffitis, indiquant SFPQSyndicat de la fonction publique et parapublique du Québec , et bariolées d'autocollants. De plus, une barricade de sacs de sable a été installée devant la porte principale.

Le député compare ce geste à une technique d'intimidation digne des années 70 . Selon son attaché politique, le vandalisme a été commis avant l'ouverture du bureau, et non pendant une manifestation.

Toujours selon l’attaché de presse de M. Bonnardel, le Syndicat avait déjà posé des autocollants sur l'édifice dans le passé.

François Bonnardel n'a pas voulu accorder d’entrevue sur le sujet, mais la police confirme qu'il a porté plainte vendredi après-midi. Selon la publication du député sur les médias sociaux, les citoyens n’ont pas à payer pour ce vandalisme.